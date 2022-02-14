У Парижі вперше за пів століття почали будувати хмарочос

14:43 14 лютий Київ, Україна





Башта Tour Triangle заввишки 180 метрів стане третьою по висоті будівлею в Парижі після Ейфелевої вежі (1889) і вежі Монпарнас (1973).



Будівлю спроєктувало швейцарське архітектурне бюро Herzog&de Meuro. Роботи планують завершити у 2026 році, всього на будівництво виділять 660 мільйонів євро. Будівництво 42-поверхового хмарочоса у формі піраміди почалося в Парижі , незважаючи на місцеву опозицію та заперечення екологів, які назвали проєкт «катастрофічним», пише The Guardian.Башта Tour Triangle заввишки 180 метрів стане третьою по висоті будівлею в Парижі після Ейфелевої вежі (1889) і вежі Монпарнас (1973).Будівлю спроєктувало швейцарське архітектурне бюро Herzog&de Meuro. Роботи планують завершити у 2026 році, всього на будівництво виділять 660 мільйонів євро.

У 2015 році мер Парижа Анн Ідальго схвалила проєкт, незважаючи на протести партії Зелених. Екологи критикують Tour Triangle головним чином через те, що зведення такого хмарочоса передбачає значні викиди вуглецю. А забудовник стверджує, що проєкт розроблений відповідно до європейських екологічних норм.



Вежа матиме площу 91 000 квадратних метрів, більшу частину цього місця займатимуть офісні приміщення. Також у Tour Triangle буде готель на 130 номерів, центр догляду за дітьми та магазини.