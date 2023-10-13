У Парижі розігнали пропалестинські мітинги: кілька людей під арештом

У четвер увечері, 12 жовтня, у центрі Парижа поліція та жандармерія розігнали незаконні пропалестинські мітинги, застосувавши сльозогінний газ та водомети, як повідомляє CNN.
Внаслідок інциденту кілька осіб було затримано та доставлено до поліційних дільниць.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін попередньо ввів заборону на проведення пропалестинських мітингів з метою запобігання можливим масовим заворушенням у країні. Він наголосив, що будь-яка організація таких протестів призведе до арештів.
Внаслідок інциденту кілька осіб було затримано та доставлено до поліційних дільниць.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін попередньо ввів заборону на проведення пропалестинських мітингів з метою запобігання можливим масовим заворушенням у країні. Він наголосив, що будь-яка організація таких протестів призведе до арештів.
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