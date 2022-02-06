У Парижі пройшла масова акція поліціянтів

18:43 19 травень Київ, Україна

У столиці Франції відбулася акція протесту, організована профспілками поліції, правоохоронці вийшли на вулиці з вимогами розширити можливості поліціянтів.



Акція була організована після вбивства поліціянта в Авіньйоні при проведенні антинаркотичної операції.





Правоохоронці вимагають більш жорстких покарань для тих, хто нападає на правоохоронців, більше екіпіровки, збільшення кількості поліціянтів в низці районів, гарантій захисту своїх прав і більшого визнання.

На знак підтримки поліції в акції взяв участь голова МВС Франції Жеральд Дарманен, а також низка чиновників з правих партій, незважаючи на різку критику міністерства з боку профспілок.



У свою чергу прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилювання покарань за злочини проти поліціянтів або жандармів. Тепер насильство проти сил безпеки буде вважатися особливим злочином, і мати більш суворе покарання. Крім того, можливість пом'якшення вироків за злочини проти силовиків буде строго обмежена.