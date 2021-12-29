У Панамі затриманий кіт-наркокур'єр

17:45 19 квітень Київ, Україна

Поруч з панамською в'язницею Нуева-Есперанса, охоронці ізолятора затримали кота , який намагався пронести "пакет" з наркотиками на територію пенітенціарної установи.

Про це повідомляє видання Riodoce з посиланням на прокурора Едуардо Родрігеса.



До шиї кота, який намагався проникнути на територію виправної установи, був прив'язаний мішечок, в якому містилися пакети з білим порошком, листя і речовина рослинного походження, на думку чиновника, скоріше за все це були кокаїн, крек і марихуана. Кому саме з ув'язнених призначалися До шиї кота, який намагався проникнути на територію виправної установи, був прив'язаний мішечок, в якому містилися пакети з білим порошком, листя і речовина рослинного походження, на думку чиновника, скоріше за все це були кокаїн, крек і марихуана. Кому саме з ув'язнених призначалися наркотики - невідомо.

За словами Родрігеса, це не перша спроба скоєння злочину з тваринами, ув’язнені приманюють бездомних тварин їжею. Ті звикають, що їх підгодовують біля в'язниці, і починають приходити регулярно, попутно виконуючи роль кур'єрів.



Прокурор Едуардо Родрігес повідомив, що спійманого кота помістять до притулку для тварин і спробують знайти для нього законослухняних господарів.



