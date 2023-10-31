У Палестині закликали МКС видати ордери на арешт ізраїльської влади

08:10 31 жовтня Київ, Україна

Три палестинські правозахисні групи закликали прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана видати ордери на арешт ізраїльської влади та військового персоналу.

Про це йдеться у спільній заяві Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights та Палестинського центру з прав людини (PCHR). Це сталося наступного дня після неоголошеного візиту Каріма Хана на прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом та Газою.



Виступаючи після свого візиту, він сказав, що Ізраїль має докласти "помітних зусиль, щоб переконатися, що цивільне населення Сектору Гази отримує основні продукти харчування та ліки". Він додав, що перешкоджання постачанню допомоги населенню Гази може становити злочин під юрисдикцією МКС.



Три палестинські правозахисні групи заявили, що рішення припинити постачання води, їжі, електроенергії, ліків та палива, а також використання голоду як методу війни для колективного покарання мешканців Гази "є одночасно явними та відвертими міжнародними злочинами".