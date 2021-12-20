У Пакистані застрелили суддю антитерористичного суду і членів його сім'ї

16:41 05 квітень Київ, Україна

На північному заході Пакистану невідомі скоїли напад на суддю антитерористичного суду Афтаба Афріді і трьох членів його сім'ї.

Афріді, його дружина, невістка і дворічний онук були застрелені, охоронець і водій судді отримали серйозні поранення.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ в понеділок, 5 квітня.



Невідомі напали на суддю і членів його сім'ї, коли сім'я поверталася додому після весілля. Нападникам вдалося втекти, але вже сьогодні поліція повідомила про затримання щонайменше п'яти підозрюваних в причетності до вбивства. Правоохоронці кажуть, що "швидше за все, це був цілеспрямований напад".



Афріді був відомим юристом і правозахисником. Він почав працювати в суді по боротьбі з тероризмом в окрузі Сват два місяці тому.



Відзначимо, що антитерористичні суди в країні були створені для розгляду різних справ - від фінансування тероризму до судового переслідування винуватців збройних нападів.





