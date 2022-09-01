У Пакистані за два дні загинули 126 людей через сильну повінь

07:23 26 серпня Київ, Україна

У Пакистані з середини червня продовжуються сильні дощі, вони викликали серйозні повені, внаслідок яких загинуло 903 людини і близько 50 000 людей залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на агентство з надзвичайних ситуацій країни.



Зазначається, що тисячі людей, чиї будинки були знесені землею, тепер живуть у наметах, за милі від своїх затоплених сіл і міст, після того, як їх врятували солдати, місцеві рятувальники та волонтери.

Національне управління боротьби зі стихійними лихами заявило в середу, що за останні 48 годин 126 людей загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних з повінню, причому більшість жертв - жінки та діти.

Повінь ще більше посилила економічну кризу в Пакистані. Прем'єр-міністр Шахбаз Шариф виступив у середу зі зверненням з-за кордону, закликавши благодійників допомогти постраждалим від повені районам у Пакистані.

Шариф зараз перебуває в Катарі, куди він прибув у пошуках фінансової допомоги, кредитів та іноземних інвестицій для своєї країни. Його уряд пообіцяв виплатити компенсацію тим, хто втратив будинки внаслідок повені.



Після переговорів з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, Шариф оголосив, що Катарське інвестиційне управління готове інвестувати 3 мільярди доларів у Пакистан. Ця поїздка є першим офіційним візитом Шарифа до Катару як прем'єр-міністра з того часу, як він змінив Імрана Хана, який був повалений у квітні через вотум недовіри парламенту.