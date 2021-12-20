У Пакистані запровадили хімічну кастрацію для ґвалтівників

Пакистанський парламент, на тлі сплеску зґвалтувань в країні і масових протестів, що послідували за цими подіями, ухвалив закон, що дозволяє застосовувати хімічну кастрацію щодо серійних ґвалтівників.
Про це пише Reuters.
По всій країні запрацюють спецсуди, які займуться прискоренням розслідування та розгляду справ про зґвалтування та сексуальне насильство. Такі справи вирішуватимуться не довше 4 місяців.
Тепер серійним ґвалтівникам загрожує хімічна кастрація – процедура, коли в організм вводять спецпрепарати, що пригнічують вироблення статевих гормонів і знижують лібідо. У разі групового насильства, зловмисникам можуть дати довічний термін і засудити до страти.
За даними некомерційної організації War Against Rape, менше 3% ґвалтівників засуджуються судами в Пакистані. Хімічна кастрація, що здійснюється за допомогою ліків, практикується у Польщі, Південній Кореї, Чехії та деяких штатах США.
Нагадаємо, у вересні 2019 року глава України Володимир Зеленський "згорнув" законопроєкт No6449, який передбачав посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей, зокрема, запроваджував примусову хімічну кастрацію.
Про це пише Reuters.
По всій країні запрацюють спецсуди, які займуться прискоренням розслідування та розгляду справ про зґвалтування та сексуальне насильство. Такі справи вирішуватимуться не довше 4 місяців.
Тепер серійним ґвалтівникам загрожує хімічна кастрація – процедура, коли в організм вводять спецпрепарати, що пригнічують вироблення статевих гормонів і знижують лібідо. У разі групового насильства, зловмисникам можуть дати довічний термін і засудити до страти.
За даними некомерційної організації War Against Rape, менше 3% ґвалтівників засуджуються судами в Пакистані. Хімічна кастрація, що здійснюється за допомогою ліків, практикується у Польщі, Південній Кореї, Чехії та деяких штатах США.
Нагадаємо, у вересні 2019 року глава України Володимир Зеленський "згорнув" законопроєкт No6449, який передбачав посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей, зокрема, запроваджував примусову хімічну кастрацію.
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