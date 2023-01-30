У Пакистані у мечеті стався вибух, загинули десятки людей

14:53 30 січня Київ, Україна





Як повідомляє ВВС, вибух стався, коли в мечеті знаходилося близько 260 віруючих. Внаслідок інциденту понад 150 осіб отримали поранення.



Частину будівлі було зруйновано, і за офіційними даними під уламками залишаються люди. Декілька постраждалих доправили до місцевих лікарень.



Офіційну причину вибуху поки не встановлено, проте прем'єр-міністр Шебаз Шаріф вже рішуче засудив напад.. У своїй заяві він сказав, що ті, хто стоять за інцидентом, "не мають нічого спільного з ісламом". Пакистані в місті Пешавар, що знаходиться недалеко від кордону з Афганістаном, стався вибух у мечеті, загинули щонайменше 32 особи, десятки зазнали поранень.Як повідомляє ВВС, вибух стався, коли в мечеті знаходилося близько 260 віруючих. Внаслідок інциденту понад 150 осіб отримали поранення.Частину будівлі було зруйновано, і за офіційними даними під уламками залишаються люди. Декілька постраждалих доправили до місцевих лікарень.Офіційну причину вибуху поки не встановлено, проте прем'єр-міністр Шебаз Шаріф вже рішуче засудив напад.. У своїй заяві він сказав, що ті, хто стоять за інцидентом, "не мають нічого спільного з ісламом".

"Вся нація об'єдналася проти загрози тероризму", – додав він.

Вибух стався під час обідньої молитви. Серед поранених переважно поліцейські.



Мохаммад Асім, представник госпіталю леді Рідінг, сказав, що деякі з поранених перебувають у критичному стані.

"Це – надзвичайна ситуація", - зазначив він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці події працюють поліція, армія та сапери.



У столиці поліція Ісламабаду оголосила про підвищену готовність. Правоохоронці заявили, що заходи безпеки на всіх в'їздах та виїздах до міста посилені.