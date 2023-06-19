У Пакистані заарештовано 10 підозрюваних у загибелі мігрантів біля берегів Греції

У Пакистані було затримано десятьох осіб, підозрюваних у причетності до трагедії з мігрантами біля берегів Греції.
Згідно з інформацією, опублікованою DW, розслідування виявило, що багато мігрантів, які перебували на судні, яке нещодавно затонуло в Середземному морі, були вихідцями з Пакистану.
Дев'ять із підозрюваних було затримано в пакистанській частині Кашміру, звідки безліч жертв також родом. Ще одного затриманого було виявлено у місті Гуджрат, яке є відомим вузлом для нелегального переправлення мігрантів. Наразі всі підозрювані перебувають під слідством.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на рибальському судні з мігрантами, яке зазнало катастрофи біля узбережжя Греції, було близько 300 пакистанців. Згідно із спільною заявою Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, судно мало можливість перевозити від 400 до 750 осіб.
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф оголосив 19 червня днем національної жалоби на згадку про загиблих у Середземному морі. Він також наказав припинити діяльність осіб, які займаються нелегальною міграцією, та наголосив, що такі особи будуть суворо покарані.
Раніше повідомлялося, що біля південного узбережжя Греції в середу затонуло рибальське судно з мігрантами, і місцева влада підтвердила загибель 78 людей.
Згідно з інформацією, опублікованою DW, розслідування виявило, що багато мігрантів, які перебували на судні, яке нещодавно затонуло в Середземному морі, були вихідцями з Пакистану.
Дев'ять із підозрюваних було затримано в пакистанській частині Кашміру, звідки безліч жертв також родом. Ще одного затриманого було виявлено у місті Гуджрат, яке є відомим вузлом для нелегального переправлення мігрантів. Наразі всі підозрювані перебувають під слідством.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на рибальському судні з мігрантами, яке зазнало катастрофи біля узбережжя Греції, було близько 300 пакистанців. Згідно із спільною заявою Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, судно мало можливість перевозити від 400 до 750 осіб.
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф оголосив 19 червня днем національної жалоби на згадку про загиблих у Середземному морі. Він також наказав припинити діяльність осіб, які займаються нелегальною міграцією, та наголосив, що такі особи будуть суворо покарані.
Раніше повідомлялося, що біля південного узбережжя Греції в середу затонуло рибальське судно з мігрантами, і місцева влада підтвердила загибель 78 людей.
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