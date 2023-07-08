В ОЗХО заявили про остаточне знищення хімічної зброї у світі

12:10 08 липня Київ, Україна

Як заявили в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХВ), 7 липня на заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі було остаточно знищено останній хімічний боєприпас із заявлених запасів хімічної зброї США.

Таким чином, у світі знищено всі запаси хімічної зброї, заявлені державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Я вітаю всі держави-учасниці, і в даному випадку Сполучені Штати Америки, з цим великим досягненням для міжнародного співтовариства… Це критично важливий крок до досягнення його (організації – ред.) місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї", – заявив генеральний директор ОЗХО Фернандо Аріас.

Конвенція про заборону хімічної зброї – міжнародний договір у рамках ООН у галузі контролю озброєнь, який має на меті повну заборону виробництва та використання хімічної зброї через її шкоду для довкілля та здоров'я людини, а також визначає зобов'язання держав-учасниць у цій сфері. Вона набула чинності 29 квітня 1997 року. Країни, які підписали, були зобов'язані знищити свої запаси хімічної зброї до 30 вересня 2023 року.

Майже всі країни світу приєдналися до Конвенції про заборону хімічної зброї.. За масштабні зусилля щодо ліквідації хімічної зброї ОЗХО отримав Нобелівську премію миру 2013 року.

Нагадаємо, росія застосовує хімічну зброю проти українських військових під Бахмутом. Йдеться про бойову отруйну речовину шкірно-наривної дії люїзиту.

Також повідомлялося, що в Херсонській області військові Росії скинули контейнери з отруйною речовиною на позиції ЗСУ.