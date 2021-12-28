У відповідь на висилку російських дипломатів з Праги, Москва висилає 20 чеських дипломатів

06:12 19 квітень Київ, Україна

У зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі, Москва висилає двадцять співробітників посольства Чехії і оголошує їх "персонами нон грата".

Про це повідомляє сайт МЗС РФ.



У повідомленні говориться, що 18 квітня посол Чеської Республіки в Російській Федерації Вітєзслав Півонька був викликаний в МЗС Росії.

"Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В.Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персона нон грата". Їм наказано до закінчення дня 19 квітня 2021 р. покинути територію нашої країни.

Чеській стороні також пред'явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з кількістю співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу вручена відповідна нота", - йдеться в повідомленні.