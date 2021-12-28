У відповідь на висилку російських дипломатів з Праги, Москва висилає 20 чеських дипломатів

У зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі, Москва висилає двадцять співробітників посольства Чехії і оголошує їх "персонами нон грата".
Про це повідомляє сайт МЗС РФ.
У повідомленні говориться, що 18 квітня посол Чеської Республіки в Російській Федерації Вітєзслав Півонька був викликаний в МЗС Росії.
У повідомленні говориться, що 18 квітня посол Чеської Республіки в Російській Федерації Вітєзслав Півонька був викликаний в МЗС Росії.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.
Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.
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