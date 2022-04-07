У відповідь на депортацію свого консула Естонія висилає дипломата РФ
09:48 08 липня Київ, Україна
Влада Естонії дала симетричну відповідь Російській Федерації на висилку раніше затриманого в Санкт-Петербурзі посла Естонії Марта Лятте.
Про це повідомляє ERR.
«У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються»,
- повідомила виданню керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.
Нагадаємо
, в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала консула
Естонії Марта Лятте під час нібито отримання секретних даних. МЗС Естонії назвав безпідставним затримання консула і засудив цей крок російської влади, назвавши справу проти Лятте сфабрикованою.
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