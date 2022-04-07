У відповідь на депортацію свого консула Естонія висилає дипломата РФ

09:48 08 липня Київ, Україна

Влада Естонії дала симетричну відповідь Російській Федерації на висилку раніше затриманого в Санкт-Петербурзі посла Естонії Марта Лятте.

Про це повідомляє ERR.

«У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», - повідомила виданню керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.