У Оттаві вводять надзвичайний стан через протест далекобійників, обурених антиковідними обмеженнями

14:50 07 лютий Київ, Україна

Міський голова Оттави Джим Вотсон оголосив про введення в столиці Канади надзвичайного стану через протест далекобійників, які не згодні з обмеженнями, введеними у зв'язку з пандемією коронавірусу.



Про це повідомляє CTV.



Акція під назвою "Колона за свободу" розпочалася ще 23 січня у Ванкувері, на західному узбережжі Канади. Причиною обурення далекобійників стало запровадження обов'язкової вакцинації при перетині канадсько-американського кордону. В цей час нещепленим канадським водіям необхідно проходити двотижневу ізоляцію після повернення зі США, а їхніх колег зі США не пускають до Канади без довідки про вакцинацію.



29 січня колона, що проїхала понад 4 тисячі кілометрів, дісталася Оттави. Далекобійники встановили намети, польову кухню та заявили, що не поїдуть, поки федеральний уряд не скасує обмеження. Ця вимога нездійсненна, оскільки за введення деяких заходів відповідають уряди провінцій.



4 лютого правоохоронці обіцяли розігнати акцію, а начальник поліції Оттави Пітер Слолі заявив, що мітингувальники добре організовані, добре фінансуються та опираються всім спробам безпечно завершити демонстрацію. Незважаючи на ці заяви, за даними CTV, 6 лютого підтримати страйк водіїв прийшли близько 5 тисяч людей із не менше однією тисячею автомобілів та тракторних причепів.



За словами мера Оттави Джима Вотсона, запровадження режиму надзвичайної ситуації показує всю серйозність загрози безпеці.

“На кону – безпека городян, якій загрожують демонстрації. Ми знаходимося в самому розпалі надзвичайної ситуації, найсерйознішій надзвичайній ситуації, з якою будь-коли стикалося наше місто. Нам потрібно рухатися набагато швидше, набагато активніше, щоб повернути лад на вулицях”, – заявив він.

Введення надзвичайного стану полегшить деякі бюрократичні процедури для поліціянтів, проте не надасть правоохоронцям великих повноважень.