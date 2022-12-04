У ОП прокоментували зустріч шойгу та лукашенка

12:22 04 грудня Київ, Україна

Росія має намір розділити тягар відповідальності за свої злочини з білоруссю, тому шукає контакту з цією країною. Про це в суботу, 3 грудня, заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, коментуючи зустріч голови оборонного відомства росії сергія шойгу та формального лідера нинішньої влади білорусі.

"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч лукашенка та шойгу увійде до матеріалів обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні показання пом'якшать відповідальність", - йдеться у його повідомленні.

Зазначимо, із неанонсованим візитом до мінська прибув міністр оборони росії сергій шойгу. Там він зустрівся з головою міноборони рб та лукашенком. При цьому самопроголошений президент білорусі підтвердив, що російські та білоруські військові на території його країни проходять підготовку "як єдине угруповання, єдина армія".

Як ми вже повідомляли, лукашенко та президент росії володимир путін під час телефонної розмови домовилися про нову зустріч у грудні.