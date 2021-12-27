В ООН зробили заяву щодо масових убивств мирних жителів у М'янмі

"Я засуджую цей жахливий інцидент і всі напади на мирних жителів по всій країні, які заборонені міжнародним гуманітарним правом", - сказав у заяві заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.



«Я закликаю владу негайно розпочати ретельне та прозоре розслідування інциденту», - сказав Гріффітс, зазначивши, що двоє співробітників некомерційної групи «Врятуйте дітей» зникли безвісти після того, як їхній автомобіль опинився серед кількох, які зазнали нападу в східній частині штату Кая.