В ООН зробили заяву щодо масових убивств мирних жителів у М'янмі
08:56 27 грудень Київ, Україна
Представник ООН
заявив у неділю, що він «наляканий» достовірними повідомленнями про те, що в М'янмі було вбито і спалено тіла не менше 35 мирних жителів, зокрема, можливо, двох співробітників гуманітарних організацій, і вимагає від уряду розпочати розслідування.
"Я засуджую цей жахливий інцидент і всі напади на мирних жителів по всій країні, які заборонені міжнародним гуманітарним правом", - сказав у заяві заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
«Я закликаю владу негайно розпочати ретельне та прозоре розслідування інциденту», - сказав Гріффітс, зазначивши, що двоє співробітників некомерційної групи «Врятуйте дітей» зникли безвісти після того, як їхній автомобіль опинився серед кількох, які зазнали нападу в східній частині штату Кая.
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