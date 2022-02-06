В ООН оцінили руйнування в Секторі Гази від ракетних ударів Ізраїлю

19:03 18 травень Київ, Україна

В результаті ракетних ударів Ізраїлю в Секторі Гази знищено 132 будівлі, близько 6500 пошкоджені, включаючи школи і дитячі сади, і медустанови.

Про це йдеться в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань у вівторок, 18 травня.

"132 будівлі, що охоплюють 621 одиницю житла і комерційних об'єктів, повністю зруйновано, 316 будинків серйозно пошкоджені і не придатні для житла", - йдеться в повідомленні.

В ООН уточнюють, що серед 6500 пошкоджених будівель шість лікарень і дев'ять медичних установ.

"Ракетний обстріл об'єктів Міністерства охорони здоров'я і клініки Ер-Рімаль привели до повної зупинки роботи єдиної лабораторії по виявленню коронавірусу", - наголошується в заяві.

Також в Секторі Гази повідомили ООН про пошкодження 47 освітніх установ, включаючи 42 школи, два дитячих садки, тренувальний центр Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.



У зв'язку з ескалацією влада Палестини закрила всі школи, в тому числі на Західному березі і в Східному Єрусалимі.



Відзначається, що 50 підвідомчих агентству ООН шкіл Сектора Гази перетворені на укриття для вимушених біженців, кількість яких вже досягла 42 тисяч осіб. Всього вимушеними переселенцями стали 58 тисяч осіб.