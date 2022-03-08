В ООН назвали Білорусь «чорною дірою» для свободи ЗМІ

07:25 08 червень Київ, Україна

Білорусь грубо порушує норми міжнародного права, про це свідчить арешт Романа Протасевича , його ймовірні тортури і примусове визнання провини.

Про це йдеться в повідомленні спеціальних доповідачів ООН

"Безрозсудна манера, в якій Роман Протасевич був заарештований, повідомлення про те, що він, можливо, відчув на собі тортури з метою отримання помилкового зізнання, відмова в доступі до адвоката, а також побоювання, що йому може бути оголошено суворий судовий вирок, свідчать про повне нехтування владою Білорусі міжнародними нормами в галузі прав людини", - заявили експерти ООН.

Доповідачі висловили глибоку стурбованість щодо життя Протасевича і закликали до негайного звільнення його і інших журналістів, правозахисників і активістів, затриманих в Білорусі.

"Обурливий спосіб, яким Протасевич був перехоплений і заарештований, показує, що немає межі, яку не може переступити цей уряд, щоб змусити замовкнути критиків. Це кричущий приклад жорстокого і нещадного придушення всіх незалежних голосів з моменту початку протестів проти оголошення результатів президентських виборів в серпні 2020 року", - заявили доповідачі ООН.

Вони також нагадали, що в минулому місяці влада провела обшук в офісі Tut.by, найбільшого в країні незалежного новинного інтернет-сайту, який висвітлював протести після виборів. Обшуки також пройшли в будинках кількох співробітників, в результаті чого були конфісковані документи.

"Останні події показують, що свобода ЗМІ в Білорусі потрапила в чорну діру, кінця якої не видно", - заявили експерти.

Вони також висловили серйозну стурбованість з приводу недавніх поправок до законів про ЗМІ і про масові заходи, які дають владі можливість блокувати роботу будь-якого ЗМІ, яке подає матеріали, "які загрожують національній безпеці".



Також нововведення передбачають, що влада може блокувати доступ до вебсайтів, які поширюють інформацію, "спрямовану на схвалення екстремістської діяльності" або "здатну завдати шкоди національним інтересам".



Експерти закликали країни "посилити тиск на білоруську владу, щоб вони припинили напади на свободу ЗМІ, звільнили журналістів, правозахисників та інших осіб, які зазнали безпідставного затримання, і забезпечили незалежне, прозоре і неупереджене розслідування всіх повідомлень про порушення прав людини, скоєних в контексті виборів, включаючи твердження про катування та затримання".



П'ятеро спеціальних доповідачів, які виступили із заявою, відстежують проблеми дотримання прав людини в Білорусі, а також права на свободу мирних зборів і асоціацій в усьому світі.



Вони були призначені Радою з прав людини ООН в Женеві, не є співробітниками ООН і не отримують плату в Організації.