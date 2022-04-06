У жовтні - пожежі, в листопаді - снігопади. Каліфорнію засипало снігом

11:27 12 листопада Київ, Україна

Вперше за останні п'ятдесят років Південна Каліфорнія піддалася подібному нашестю атмосферних опадів. Снігопад в Каліфорнії - це взагалі рідкість. Відомо, що останній раз снігопад в Лос-Анджелесі пройшов в січні 1962 року.



За минулі вихідні на гірськолижному курорті Сьєрра-ат-Тахо випало в цілому 46 см снігу. Національна метеорологічна служба прогнозує, що температура повітря буде значно нижчою за середню в регіоні. Можливі заморозки.



"Заморозки знищать посіви, іншу чутливу рослинність і, можливо, зашкодять незахищеному водопроводу", - попереджають синоптики.



У сусідньому штаті Невада також пройшли рекордні снігопади, включаючи Ріно, Карсон-Сіті і Йерінгтон. На більшій частині території зареєстровані рекордні для цієї пори 13 см снігового покриву.



Відзначається, що в Ріно таку кількість снігу бачили тільки два рази в історії до цього.