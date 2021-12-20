В окупованому Криму затримали понад 30 кримських татар

21:38 23 листопад Київ, Україна

В окупованому Криму, у Сімферополі так звані «поліціянти» затримали понад 30 кримських татар, які зібралися біля спецприймача, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбув адміністративний арешт.

Про це повідомляє "Кримська Солідарність".



«Сьогодні під будівлею ІТТ у Сімферополі затримали 31 особу. Серед них є жінки», – йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що серед затриманих кореспонденти "Кримської солідарності" Енвер Алімов, Аліма Сулейманова, Вілена Темер'янова, громадянський журналіст Длявера Ібрагімова.



11 листопада адвоката Едема Семедляєва було заарештовано на 12 діб центральним районним судом Сімферополя за статтею 19.3 КпАП РФ за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу "Е" Руслана Шамбазова.



23 листопада закінчився термін його перебування у спецприймачі.



«З усього Криму приїхали співвітчизники зустріти народного захисника», – наголошується у повідомленні.



Як відомо, Семедляєв є захисником українських політв'язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфулла. Усі вони на 12 діб залишились без адвокатської підтримки. А це є порушенням права на захист, гарантованого ст. 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та прямою перешкодою професійній адвокатській діяльності.



До речі, ФСБ затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України.