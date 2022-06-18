В Офісі президента із задоволенням відзначили позицію Казахстану щодо "ЛДНР"

10:12 18 червня Київ, Україна

Нагадаємо, у своїй відповіді путіну на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав "ЛДНР" квазідержавами та відмовився визнавати їх.

Відмова президента Казахстану Токаєва в очі російському лідеру володимиру Путіну визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки" свідчить про те, що у Росії майже не залишилося союзників. Про це у п'ятницю, 17 червня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участь у російських злочинах. Єдиним союзником кремля на політичній карті залишилася Сирія", - наголосив він.

Таким чином, наголосив Подоляк, путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив "нерукоподаного ізгоя".

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Казахстані заявили, що дотримуються нейтралітету в цій війні.