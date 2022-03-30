В офісах «Газпрому» у Німеччині пройшли обшуки

20:56 30 березня Київ, Україна





Обшук проводили антимонопольні регулюючі органи Євросоюзу. Вони пройшли у тому числі з офісів компаній Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на які припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.



Обшук пройшов у рамках антимонопольного розслідування проти «Газпрому». Його проводять влада Євросоюзу, вони перевіряють, чи не скорочувала компанія постачання газу спеціально, щоб підвищити його ціну.



У вересні 2021 року група депутатів Європарламенту попросила Єврокомісію перевірити роль "Газпрому" у підвищенні цін на газ у Європі.. У січні 2022 року єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер розповіла про попереднє розслідування щодо «Газпрому». Влада Євросоюзу провела обшуки в офісах підрозділів «Газпрому» в Німеччині, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Також про обшуки в офісах "Газпрому" в Євросоюзі розповіло джерело Reuters.Обшук проводили антимонопольні регулюючі органи Євросоюзу. Вони пройшли у тому числі з офісів компаній Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на які припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.Обшук пройшов у рамках антимонопольного розслідування проти «Газпрому». Його проводять влада Євросоюзу, вони перевіряють, чи не скорочувала компанія постачання газу спеціально, щоб підвищити його ціну.У вересні 2021 року група депутатів Європарламенту попросила Єврокомісію перевірити роль "Газпрому" у підвищенні цін на газ у Європі.. У січні 2022 року єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер розповіла про попереднє розслідування щодо «Газпрому».

«Примушує задуматися, що компанія, враховуючи зростаючий попит, обмежує пропозицію. Це досить рідкісна поведінка», – зазначила Вестагер.

Президент Росії Володимир Путін у жовтні 2021 року заявляв, що дефіцит газу на європейському ринку склався через погодні умови, недостатнє закачування газу в підземні сховища та економічну політику Єврокомісії.. Путін додав, що Росія "тут ні до чого" і що "Газпром" не тільки не скоротив, а збільшив постачання газу на європейський ринок.