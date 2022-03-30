В офісах «Газпрому» у Німеччині пройшли обшуки

Влада Євросоюзу провела обшуки в офісах підрозділів «Газпрому» в Німеччині, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Також про обшуки в офісах "Газпрому" в Євросоюзі розповіло джерело Reuters.
Обшук проводили антимонопольні регулюючі органи Євросоюзу. Вони пройшли у тому числі з офісів компаній Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на які припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.
Обшук пройшов у рамках антимонопольного розслідування проти «Газпрому». Його проводять влада Євросоюзу, вони перевіряють, чи не скорочувала компанія постачання газу спеціально, щоб підвищити його ціну.
У вересні 2021 року група депутатів Європарламенту попросила Єврокомісію перевірити роль "Газпрому" у підвищенні цін на газ у Європі.. У січні 2022 року єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер розповіла про попереднє розслідування щодо «Газпрому».
Обшук проводили антимонопольні регулюючі органи Євросоюзу. Вони пройшли у тому числі з офісів компаній Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на які припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.
Обшук пройшов у рамках антимонопольного розслідування проти «Газпрому». Його проводять влада Євросоюзу, вони перевіряють, чи не скорочувала компанія постачання газу спеціально, щоб підвищити його ціну.
У вересні 2021 року група депутатів Європарламенту попросила Єврокомісію перевірити роль "Газпрому" у підвищенні цін на газ у Європі.. У січні 2022 року єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер розповіла про попереднє розслідування щодо «Газпрому».
Президент Росії Володимир Путін у жовтні 2021 року заявляв, що дефіцит газу на європейському ринку склався через погодні умови, недостатнє закачування газу в підземні сховища та економічну політику Єврокомісії.. Путін додав, що Росія "тут ні до чого" і що "Газпром" не тільки не скоротив, а збільшив постачання газу на європейський ринок.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі