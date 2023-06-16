В одному із штатів США заборонили TikTok

10:13 18 травня Київ, Україна

В американському штаті Монтана заборонили користуватися китайським додатком TikTok , відповідне рішення ухвалив губернатор штату Грег Джіанфорте.

Губернатор заявив, що заборона спрямована на захист громадян від іноземного впливу, оскільки TikTok належить пекінській компанії ByteDance

"Комуністична партія Китаю, яка використовує TikTok для стеження за американцями, збирає їхню особисту, приватну та конфіденційну інформацію. Сьогодні Монтана робить найрішучіші дії зі всіх штатів для захисту особистих даних мешканців Монтани та конфіденційної особистої інформації", - заявив губернатор.

Закон, який має набути чинності 1 січня, забороняє TikTok працювати на території Монтани, а магазинам додатків, таким як Apple App Store та Google Play Store, надавати його для завантаження в штаті.



За порушення закону можуть загрожувати штрафи у розмірі до 10 тисяч доларів на день. Проте штрафні санкції не застосовуватимуться до користувачів.