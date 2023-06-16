В одному із штатів США заборонили TikTok

В американському штаті Монтана заборонили користуватися китайським додатком TikTok, відповідне рішення ухвалив губернатор штату Грег Джіанфорте.
Губернатор заявив, що заборона спрямована на захист громадян від іноземного впливу, оскільки TikTok належить пекінській компанії ByteDance
Закон, який має набути чинності 1 січня, забороняє TikTok працювати на території Монтани, а магазинам додатків, таким як Apple App Store та Google Play Store, надавати його для завантаження в штаті.
За порушення закону можуть загрожувати штрафи у розмірі до 10 тисяч доларів на день. Проте штрафні санкції не застосовуватимуться до користувачів.
Монтана стала першим штатом США, який заборонив використання програми.
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