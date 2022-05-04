В ОБСЄ вимагають, щоб Лукашенко звільнив політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен негайно почати конструктивний діалог з білоруською Координаційною радою і звільнити всіх незаконно затриманих громадян, в тому числі і політв'язнів
Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біген в ході виступу на 27-й Раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.
"Більше ніж 100 політичних в'язнів утримуються в Білорусі через використання їхніх прав і фундаментальних свобод", - зазначив Біген.
Представник Держдепартаменту США закликав владу Білорусі звільнити політичних в'язнів, журналістів і всіх незаконно затриманих протестувальників.
"Влада Білорусі повинна брати участь в змістовному діалозі з Координаційною радою і громадянським суспільством країни", - заявив Біген.
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