В ОБСЄ вимагають, щоб Лукашенко звільнив політв'язнів

05:43 04 грудня Київ, Україна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен негайно почати конструктивний діалог з білоруською Координаційною радою і звільнити всіх незаконно затриманих громадян, в тому числі і політв'язнів



Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біген в ході виступу на 27-й Раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.



"Більше ніж 100 політичних в'язнів утримуються в Білорусі через використання їхніх прав і фундаментальних свобод", - зазначив Біген.



Представник Держдепартаменту США закликав владу Білорусі звільнити політичних в'язнів, журналістів і всіх незаконно затриманих протестувальників.



"Влада Білорусі повинна брати участь в змістовному діалозі з Координаційною радою і громадянським суспільством країни", - заявив Біген.