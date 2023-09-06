У Нью-Йорку заборонили ТікТок на муніципальних пристроях

13:41 17 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє Rеuters.



TikTok, яким користується понад 150 мільйонів американців, належить китайському технологічному гіганту ByteDance. Останнім часом додаток стикається зі зростаючим тиском з боку законодавців США, які висловлюють стурбованість щодо можливого впливу китайського уряду. Влада міста Нью-Йорк заборонила своїм працівникам використовувати додаток ТікТок на муніципальних пристроях через ризики для персональних даних.Про це повідомляє Rеuters.TikTok, яким користується понад 150 мільйонів американців, належить китайському технологічному гіганту ByteDance. Останнім часом додаток стикається зі зростаючим тиском з боку законодавців США, які висловлюють стурбованість щодо можливого впливу китайського уряду.

"TikTok створює загрозу безпеці технічних мереж міста", - йдеться у заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса.

Муніципальні установи Нью-Йорка зобов'язані видалити програму протягом 30 днів, і співробітники втратять доступ до програми та її вебсайту на пристроях та мережах, що належать місту. Штат Нью-Йорк уже заборонив TikTok на державних мобільних пристроях.



TikTok у свою чергу заявив, що "не надавав і не буде ділитися даними користувачів США з урядом Китаю, і вжив істотних заходів для захисту конфіденційності та безпеки користувачів TikTok".



Раніше чиновники Служби безпеки США, включаючи директора ФБР Крістофера Рея та директора ЦРУ Вільяма Бернса, заявили, що TikTok становить загрозу. Рей заявив, що уряд Китаю може використовувати TikTok для контролю програмного забезпечення на мільйонах пристроїв і створювати наративи для розділення американців, додавши, що програма "кричить" про проблеми національної безпеки.