У Нью-Йорку відмовилися вводити обов'язковий масковий режим для вакцинованих

20:53 02 серпня Київ, Україна

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо відхилив останні рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) про необхідність ввести обов'язковий масковий режим навіть для вакцинованих громадян.

Про це він заявив у понеділок на пресконференції. Таким чином мер відхилив останні рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

«Ми хочемо настійно рекомендувати людям носити маски в приміщеннях, навіть якщо вони щеплені, - сказав де Блазіо. - Якщо ви не знаєте навколишніх людей, якщо не впевнені, вакциновані вони чи ні, або якщо знаєте, що деякі з них нещеплені, необхідно носити маску, навіть якщо ви самі отримали вакцину».

Однак така вимога не є зобов'язанням, зазначив він.



У той самий час обов'язковою залишається вимога носити маски в громадському транспорті, медичних установах і школах.



Міська влада всіляко заохочує вакцинацію. Кожен житель, який отримає першу дозу вакцини в міському центрі вакцинації, отримає 100 доларів. У той самий час всі вакциновані співробітники міських служб, починаючи з 13 вересня, повинні будуть проходити щотижневе тестування.



Білл де Блазіо також оголосив, що кожен новий співробітник мерії Нью-Йорка повинен надати підтвердження, що отримав щеплення, перш ніж приступити до роботи.