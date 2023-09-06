У Норвегії запущено найбільшу у світі плавучу вітроелектростанцію Hywind Tampen

18:49 23 серпня Київ, Україна

У середу в Норвегії відбулося відкриття першої офшорної вітроелектростанції Hywind Tampen, що є найбільшим у світі інноваційним типом плавучої вітроенергетичної установки.



Про це повідомив портал E24.



Плавуча електростанція Hywind Tampen стала першою у своєму роді в Норвегії та призначена для забезпечення енергією нафтогазових родовищ Gullfaks та Snorre. Її будівництво почалося в листопаді 2022 року і є важливим етапом у розвитку вітрової енергетики.



Урочисте відкриття супроводжували діячі держави: норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре та кронпринц Норвегії Хокон.



Установка, розташована в Північному морі на відстані близько 140 кілометрів від берега, складається з 11 вітрових турбін і має загальну потужність 88 мегаватів. Це забезпечує можливість покриття близько 35% річного споживання електроенергії на платформах Snorre та Gullfaks.



Проєкт Hywind Tampen спрямований на зниження викидів вуглецю на 200 тисяч тонн щорічно шляхом заміщення викопних джерел енергії альтернативними, що відповідає стратегії переходу до екологічно чистішої енергетики.



Інвестиції в цей інноваційний проєкт становили близько 7,4 мільярда норвезьких крон (приблизно 640 мільйонів євро), перевищуючи початкові оцінки на два мільярди крон. Незважаючи на це, норвезький прем'єр-міністр наголосив на важливості початку подібних ініціатив.



Норвегія, яка є важливим виробником енергоресурсів у Європі, поглибила співпрацю з Євросоюзом в умовах агресії росії проти України. Це сприяє не лише зміцненню енергетичної безпеки країни, а й заміщенню російських постачань газу та нафти до Європи.