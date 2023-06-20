У Норвегії вводять 40% квоту для жінок у радах директорів компаній

Уряд Норвегії досяг угоди з бізнесами та профспілками, згідно з якими великі та середні компанії повинні мати не менше 40% для жінок у складі рад директорів, пише Bloomberg.
План розрахований на п'ять років. У 2024 році до нього приєднаються близько 8000 компаній, а до 2028 року програму розширять на 20 тисяч бізнесів із більш ніж 30 співробітниками.
Спочатку нововведення будуть впроваджувати компанії із загальним доходом понад 100 мільйонів крон (9,4 мільйона доларів), а потім будуть включені підприємства із доходом від 50 мільйонів крон.
Два десятиліття тому жінки становили в середньому 15% складу правлінь. За 20 років цей показник зріс лише до 20%, що «занадто повільно», кажуть у норвезькому уряді.
За прогнозами уряду, до 2028 року компаніям потрібно буде набрати до рад директорів майже 13 тисяч нових членів.
Вимоги також стосуватимуться кооперативів, житлових асоціацій та бізнес-фондів.
У 2022 році в ЄС ухвалили закон, згідно з яким серед невиконавчих директорів компаній жінками має бути 40%, а серед виконавчих – 33%.
План розрахований на п'ять років. У 2024 році до нього приєднаються близько 8000 компаній, а до 2028 року програму розширять на 20 тисяч бізнесів із більш ніж 30 співробітниками.
Спочатку нововведення будуть впроваджувати компанії із загальним доходом понад 100 мільйонів крон (9,4 мільйона доларів), а потім будуть включені підприємства із доходом від 50 мільйонів крон.
Два десятиліття тому жінки становили в середньому 15% складу правлінь. За 20 років цей показник зріс лише до 20%, що «занадто повільно», кажуть у норвезькому уряді.
За прогнозами уряду, до 2028 року компаніям потрібно буде набрати до рад директорів майже 13 тисяч нових членів.
Вимоги також стосуватимуться кооперативів, житлових асоціацій та бізнес-фондів.
У 2022 році в ЄС ухвалили закон, згідно з яким серед невиконавчих директорів компаній жінками має бути 40%, а серед виконавчих – 33%.
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