У Норвегії розпочався суд над сином Якуніна, який запускав дрон на Шпіцбергені

Сина колишнього голови РЗ звинувачують у тому, що він кілька разів керував дронами на Шпіцбергені.
Про це повідомило агентство АР.
Андрій Якунін, син колишнього голови РЗ Володимира Якуніна, близького соратника президента росії володимира путіна, у вівторок заперечував будь-які правопорушення на початку судового процесу на півночі Норвегії, в яких його звинувачують у порушенні закону, який забороняє росіянам керувати дронами на території країни.
Якунін, який має російський та британський паспорти, був заарештований у Хаммерфесті в арктичній Норвегії 17 жовтня, після того, як він пропливав навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген і вздовж узбережжя Норвегії.
Під час обшуку його судна поліція вилучила "дрони та електронні пристрої". За словами адвоката підзахисного Джона Крістіана Елдена, 47-річний Якунін знімав за допомогою дрона альпіністів і плавання повз льодовики під вітрилом. Адвокат зазначив, що Якунін має вважатися громадянином Великобританії, а не росії.
Норвезьке інформаційне агентство NTB повідомило, що Якуніна звинувачують у тому, що він кілька разів керував дронами на Шпіцбергені, де він перебував із 3 серпня по 6 вересня.
Батько Андрія Якуніна Володимир був включений до списку санкцій США російських чиновників та бізнесменів після анексії росією Криму у 2014 році.
Про це повідомило агентство АР.
Андрій Якунін, син колишнього голови РЗ Володимира Якуніна, близького соратника президента росії володимира путіна, у вівторок заперечував будь-які правопорушення на початку судового процесу на півночі Норвегії, в яких його звинувачують у порушенні закону, який забороняє росіянам керувати дронами на території країни.
Якунін, який має російський та британський паспорти, був заарештований у Хаммерфесті в арктичній Норвегії 17 жовтня, після того, як він пропливав навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген і вздовж узбережжя Норвегії.
Під час обшуку його судна поліція вилучила "дрони та електронні пристрої". За словами адвоката підзахисного Джона Крістіана Елдена, 47-річний Якунін знімав за допомогою дрона альпіністів і плавання повз льодовики під вітрилом. Адвокат зазначив, що Якунін має вважатися громадянином Великобританії, а не росії.
Норвезьке інформаційне агентство NTB повідомило, що Якуніна звинувачують у тому, що він кілька разів керував дронами на Шпіцбергені, де він перебував із 3 серпня по 6 вересня.
Батько Андрія Якуніна Володимир був включений до списку санкцій США російських чиновників та бізнесменів після анексії росією Криму у 2014 році.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі