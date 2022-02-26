У Нігерії крадуть школярів заради викупу: викрадено 200 дітей

06:34 31 травень Київ, Україна

Одна зі шкіл міста Тегина, на заході Нігерії, зазнала нападу озброєних осіб, в слідстві чого зі школи з метою викупу були викрадені 200 учнів.

Про це повідомила нігерійська газета Vanguard.



Як розповіли місцеві жителі журналістам, у другій половині дня бойовики увірвалися на територію школи, захопили дітей і зникли. За їхніми відомостями, в результаті атаки убитих і поранених немає.



Офіційний представник штату Нігер підтвердив газеті факт нападу на школу і викрадення учнів, але при цьому відмовився назвати кількість захоплених бойовиками школярів.



Атаки на виші та школи з метою захоплення студентів та учнів для подальшого викупу стали в останні місяці все частіше відбуватися в Нігерії. Згідно з наявними даними в уряду, з початку поточного року в різних частинах країни зі шкіл і вишів було викрадено понад 700 учнів. Рішенням місцевої влади на півночі Нігерії з березня закрито понад 600 шкіл. Учні з них були переведені в інші навчальні заклади в більш безпечних районах штатів. Одночасно посилено заходи безпеки в працюючих школах і вишах.