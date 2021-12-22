У Нігерії згоріла школа, загинули понад 20 учнів

10:48 14 квітень Київ, Україна

Більше ніж 20 нігерійських учнів підготовчих і молодших класів загинули в результаті сильної пожежі в школі, розташованій на околиці Ніамея.

Про це повідомляє Xinhua.



Прем'єр-міністр Нігерії Оухумуду Махамаду в супроводі міністрів внутрішніх справ і національної освіти прибув на місце лиха і висловив співчуття сім'ям загиблих.

«Це дійсно сумна подія», - сказав він, пообіцявши, що буде докладено всіх зусиль, щоб з'ясувати причину пожежі, і «якщо це був навмисний злочин, винні будуть притягнуті до відповідальності».

За заявою поліції і місцевої влади, пожежа почалася в результаті короткого замикання в одному з класів. Учні школи потрапили у вогняну пастку, яка досить швидко знищила кілька класів.

Згідно зі звітом поліції, в результаті пожежі загинули учні дошкільних занять і молодших класів. Найстаршому із загиблих було всього 9 років.



Прибулі на місце пожежники і екстрені служби в найкоротший час змогли локалізувати пожежу і уникнути ще більшої кількості жертв. Офіційні джерела повідомили, що серед загиблих є також дорослий чоловік. В результаті пожежі було знищено кілька класів.