У Нігерії згоріла школа, загинули понад 20 учнів

Більше ніж 20 нігерійських учнів підготовчих і молодших класів загинули в результаті сильної пожежі в школі, розташованій на околиці Ніамея.
Про це повідомляє Xinhua.
Прем'єр-міністр Нігерії Оухумуду Махамаду в супроводі міністрів внутрішніх справ і національної освіти прибув на місце лиха і висловив співчуття сім'ям загиблих.
Прем'єр-міністр Нігерії Оухумуду Махамаду в супроводі міністрів внутрішніх справ і національної освіти прибув на місце лиха і висловив співчуття сім'ям загиблих.
За заявою поліції і місцевої влади, пожежа почалася в результаті короткого замикання в одному з класів. Учні школи потрапили у вогняну пастку, яка досить швидко знищила кілька класів.
Згідно зі звітом поліції, в результаті пожежі загинули учні дошкільних занять і молодших класів. Найстаршому із загиблих було всього 9 років.
Прибулі на місце пожежники і екстрені служби в найкоротший час змогли локалізувати пожежу і уникнути ще більшої кількості жертв. Офіційні джерела повідомили, що серед загиблих є також дорослий чоловік. В результаті пожежі було знищено кілька класів.
Прибулі на місце пожежники і екстрені служби в найкоротший час змогли локалізувати пожежу і уникнути ще більшої кількості жертв. Офіційні джерела повідомили, що серед загиблих є також дорослий чоловік. В результаті пожежі було знищено кілька класів.
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