У Нігерії на весіллі ЛГБТ заарештували понад 200 людей

13:10 30 серпня Київ, Україна

Нігерійська поліція заарештувала понад 200 людей на весіллі одностатевої пари. Із затриманих 67 людей хочуть притягнути до кримінальної відповідальності.



Про це пише CNN.



Представник поліції південного штату Дельта повідомив журналістам, що 67 осіб буде притягнуто до відповідальності за "нібито проведення та відвідування церемонії одностатевого весілля". У Нігерії одностатеві відносини криміналізовані, а її кримінальний кодекс передбачає покарання до 14 років ув'язнення для людей, засуджених за вступ до одностатевого громадянського союзу.



Поліція повідомила, що під час рейду було вилучено відеозапис весілля та можливі заборонені речовини.



Цей арешт відбувся через п'ять років після того, як 57 чоловіків, звинувачених у гомосексуалізмі, заарештували під час поліційного рейду в готелі в Лагосі в 2018 році.