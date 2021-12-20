У Нігері "загасили" невдалий державний переворот

15:21 31 березень Київ, Україна

У столиці Нігера Ніамей силовиками була пригнічена спроба державного перевороту.



Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерела в службах безпеки країни.



Відзначається, що група солдатів рано вранці 31 березня спробувала прорватися до президентського палацу в столиці країни Ніамей, однак президентська гвардія не допустила його захоплення.



"Були проведені арешти серед тих військовослужбовців, які є ініціаторами цієї спроби державного перевороту, - йдеться в повідомленні.



Офіційних повідомлень щодо події поки не надходило.



ЗМІ передали, що стрілянина в столиці Нігера, місті Ніамей, почалася о 03:00 і через годину стихла. Після цього повідомлялося лише про стрілянину в деяких кварталах столиці.



Як повідомило агентство Сіньхуа, стрілянина була чутна і в районі столичного міжнародного аеропорту, де розташована одна з найбільших військових баз країни.



Відзначимо, що події відбулися за 48 годин до інавгурації кандидата від правлячої партії Мохамеда Базума, який переміг на президентських виборах.