У Нідерландах затримали чиновника за відправку авіазапчастин до росії

16:34 18 вересня Київ, Україна

У Нідерландах затримали високопосадовця Міністерства оборони, який підозрюється у відправленні авіазапчастин до росії через треті країни, обминаючи санкції.

Про це повідомляє rtlnieuws.



Інформація про підозрюваного: 48-річний чоловік, який раніше працював у Міністерстві оборони в Арнемі. Він був затриманий за підозрою в обході санкцій, введених щодо росії, та відправлення запчастин для авіації до цієї країни.



Слідчі заходи у цій справі здійснює не лише поліція, а й військова поліція з огляду на причетність підозрюваного до Міноборони.



Повідомляється, що підозрюваного було усунено з посади та він перебуває у СІЗО. Під час обшуків у нього вилучили боєприпаси, документи та цифрові носії інформації.



Інше нідерландське видання, Follow The Money, повідомляє, що підозрюваний працював у Міністерстві оборони з 1990-х років. Його затримали після арешту 53-річного чоловіка, який надав слідству інформацію щодо злочинної діяльності свого спільника.



За даними слідства, 53-річний чоловік має нідерландську компанію, яка здійснювала експорт авіазапчастин переважно в росію. Під час обшуків у нього вилучили деталі для літаків, зброю, гільзи та боєприпаси. Крім того, у нього було знайдено близько 250 000 євро та 8 000 доларів готівкою, а також приблизно 160 000 євро банківських активів, конфіскованих Фінансовою розвідувальною службою Нідерландів (FIOD).