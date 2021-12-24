У Нідерландах знову пройшли слухання у справі МН17

15:16 15 квітень Київ, Україна

Сьогодні в Нідерландах знову пройшли слухання у справі про збитий боїнг МН17 над українським Донбасом.

Про це повідомляє ТАСС.



Як повідомив головуючий суддя Хендрік Стейнхейс, у даній справі судовий слідчий опитав представників концерну Алмаз-Антей.

"Обговорювані питання включають збитки, завдані літаку, яка зброя могла завдати даний збиток і як працює ракета Бук", - сказав він.

Стейнхейс також поінформував, що всім чотирьом обвинуваченим, у відповідності до голландського законодавства, знову були спрямовані повістки про явку, проте жоден з них не з'явився перед судом особисто. Інтереси одного з них, Олега Пулатова, представляють двоє адвокатів.



Суддя також повідомив, що суд почне розгляд по суті запитів родичів жертв загиблих пасажирів з червня.



У той самий час прокурор Манон Ріддербекс прокоментував публікацію нідерландськими ЗМІ записів розмов Сергія Дубинського.

"Журналісти стверджують, що отримали доступ до тисяч записів розмов Дубинського, в тому числі в липні і серпні 2014 року. Деякі з цих записів долучені прокуратурою до справи. Вони не надавалися жодній третій стороні ні прокуратурою, ні поліцією", - сказав він.

Але опубліковані записи були отримані журналістами незаконно, заявляє прокурор.

"Вони не доступні більше нікому, і вони не надавалися жодній третій стороні ні прокуратурою, ні поліцією, ні судовим слідчим. І виходить, що ці документи потрапили до рук осіб, які не мають стосунку до даної справи, незаконним шляхом", - сказав він.

Нагадаємо, 6 лютого стало відомо, що Нідерланди не притягатимуть Україну до відповіді за незакритий авіапростір над Донбасом в липні 2014 року.