У Нідерландах знову пройшли слухання у справі МН17

Сьогодні в Нідерландах знову пройшли слухання у справі про збитий боїнг МН17 над українським Донбасом.
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомив головуючий суддя Хендрік Стейнхейс, у даній справі судовий слідчий опитав представників концерну Алмаз-Антей.
Стейнхейс також поінформував, що всім чотирьом обвинуваченим, у відповідності до голландського законодавства, знову були спрямовані повістки про явку, проте жоден з них не з'явився перед судом особисто. Інтереси одного з них, Олега Пулатова, представляють двоє адвокатів.
Суддя також повідомив, що суд почне розгляд по суті запитів родичів жертв загиблих пасажирів з червня.
У той самий час прокурор Манон Ріддербекс прокоментував публікацію нідерландськими ЗМІ записів розмов Сергія Дубинського.
Суддя також повідомив, що суд почне розгляд по суті запитів родичів жертв загиблих пасажирів з червня.
У той самий час прокурор Манон Ріддербекс прокоментував публікацію нідерландськими ЗМІ записів розмов Сергія Дубинського.
Але опубліковані записи були отримані журналістами незаконно, заявляє прокурор.
Нагадаємо, 6 лютого стало відомо, що Нідерланди не притягатимуть Україну до відповіді за незакритий авіапростір над Донбасом в липні 2014 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі