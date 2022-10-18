У Нідерландах пройде конференція з питання відновлення України

12:36 18 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Нідерландів проведе у Гаазі конференцію щодо відновлення України після війни.



Як повідомляє відомство Rijksoverheid, захід відбудеться 19 жовтня.

"Міністерство закордонних справ організує конференцію з приводу відновлення України у середу, 19 жовтня 2022 року, у Гаазі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою заходу є об'єднання різних представників Нідерландів, які беруть участь чи зацікавлені взяти участь у відновленні України у післявоєнний період. З цією метою компанії, організації громадянського суспільства та представники уряду зустрінуться на запрошення міністра внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лише Шрайнемахер.



Зокрема, на конференції будуть розглянуті різні теми, такі як роль бізнесу та запуск платформ державно-приватного партнерства у сільському господарстві, у сфері водних ресурсів та охорони здоров'я. Також приділяється увага короткостроковим потребам, таким як підготовка до майбутньої зими.