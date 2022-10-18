У Нідерландах пройде конференція з питання відновлення України

Міністерство закордонних справ Нідерландів проведе у Гаазі конференцію щодо відновлення України після війни.
Як повідомляє відомство Rijksoverheid, захід відбудеться 19 жовтня.
Зазначається, що метою заходу є об'єднання різних представників Нідерландів, які беруть участь чи зацікавлені взяти участь у відновленні України у післявоєнний період. З цією метою компанії, організації громадянського суспільства та представники уряду зустрінуться на запрошення міністра внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лише Шрайнемахер.
Зокрема, на конференції будуть розглянуті різні теми, такі як роль бізнесу та запуск платформ державно-приватного партнерства у сільському господарстві, у сфері водних ресурсів та охорони здоров'я. Також приділяється увага короткостроковим потребам, таким як підготовка до майбутньої зими.
Зокрема, на конференції будуть розглянуті різні теми, такі як роль бізнесу та запуск платформ державно-приватного партнерства у сільському господарстві, у сфері водних ресурсів та охорони здоров'я. Також приділяється увага короткостроковим потребам, таким як підготовка до майбутньої зими.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі