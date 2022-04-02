У Нідерландах після вечірки зафіксували спалах коронавірусу - захворіли 180 осіб

10:01 06 липня Київ, Україна

Після вечірки Aspen Valley в місті Енсхеде, Нідерланди, на якій були присутні близько 800 гостей, зафіксували спалах коронавірусу - захворіли 180 осіб.

Про це повідомляє RTV Oost у вівторок, 6 липня.



Поки не встановлено, який саме штам коронавірусу циркулює серед заражених. На з'ясування знадобиться мінімум два тижні. Експерти не прогнозують подальшого значного зростання кількості хворих.



Відзначається, що весь персонал мав негативні результати тестів на коронавірус. На вході в клуб у відвідувачів перевіряли наявність сертифікатів про щеплення або негативних тестів на коронавірус.



Як саме на вечірку потрапили хворі на коронавірус, зараз з'ясовують. Нічний клуб закритий.