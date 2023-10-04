У Непалі сталися два землетруси

Вчора, 3 жовтня, на заході Непалу сталися два землетруси. Щонайменше 17 людей отримали поранення, зруйновано житлові будинки та пошкоджено дороги.
Про це повідомляє Reuters.
Уточнюється, що землетруси магнітудою 6,3 і 5,3 відбулися в районі Баджханг, що межує з Індією. Внаслідок землетрусу також утворився зсув, який заблокував велике шосе в регіоні.
Уточнюється, що землетруси магнітудою 6,3 і 5,3 відбулися в районі Баджханг, що межує з Індією. Внаслідок землетрусу також утворився зсув, який заблокував велике шосе в регіоні.
#WATCH | Деякі будинки в Bajhang district suffer damage after 6.2 magnitude earthquake strikes Nepal— ANI (@ANI) October 3, 2023
(Source: API-Nepal) pic.twitter.com/t7Bn90MNEe
Два поштовхи з епіцентрами в районах Талкоті та Чайнпурі сталися з інтервалом близько 30 хвилин. Підземні поштовхи відчувалися навіть в індійській
столиці Нью-Делі, де люди вибігали з будинків та офісних будівель. Повідомлень про пошкодження на території Індії поки що не надходило.
Back-to-back earthquakes jolt Nepal and India #Nepal #Earthquake #WIONOriginals- WION (@WIONews) October 3, 2023
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Землетрус 3 жовтня став найсильнішим у Непалі з початку 2023 року.
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