У Непалі сталися два землетруси

06:59 04 жовтня Київ, Україна

Вчора, 3 жовтня, на заході Непалу сталися два землетруси. Щонайменше 17 людей отримали поранення, зруйновано житлові будинки та пошкоджено дороги.

Про це повідомляє Reuters.



Уточнюється, що землетруси магнітудою 6,3 і 5,3 відбулися в районі Баджханг, що межує з Індією. Внаслідок землетрусу також утворився зсув, який заблокував велике шосе в регіоні.

#WATCH | Деякі будинки в Bajhang district suffer damage after 6.2 magnitude earthquake strikes Nepal



(Source: API-Nepal) pic.twitter.com/t7Bn90MNEe — ANI (@ANI) October 3, 2023

Два поштовхи з епіцентрами в районах Талкоті та Чайнпурі сталися з інтервалом близько 30 хвилин. Підземні поштовхи відчувалися навіть в індійській

столиці Нью-Делі, де люди вибігали з будинків та офісних будівель. Повідомлень про пошкодження на території Індії поки що не надходило.

Землетрус 3 жовтня став найсильнішим у Непалі з початку 2023 року.