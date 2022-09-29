У НАТО вважають, що аварія на «Північних потоках» – результат диверсії

Країни НАТО стурбовані аварією на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», оскільки всі ознаки вказують на диверсію.
Витоки газу створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування для визначення причин того, що сталося.
Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатись від використання енергетики та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами.
Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатись від використання енергетики та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами.
Низка європейських політиків, зокрема, віцепрем'єр Іспанії Тереса Рібера стверджує, що за вибухами стоїть сама росія.
На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, такими інцидентами росія може намагатися відвернути увагу від України.
Видання The Times з посиланням на джерело в Міноборони Великобританії повідомило, що диверсію було заздалегідь сплановано росією. CNN з посиланням на Європейську службу безпеки стверджує, що перед вибухами неподалік були помічені підводні човни вмс росії.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив про саботаж із натяком на росію.
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