У НАТО вважають, що аварія на «Північних потоках» – результат диверсії

12:48 29 вересня Київ, Україна

Країни НАТО стурбовані аварією на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», оскільки всі ознаки вказують на диверсію.

«Ушкодження трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Вся інформація вказує на те, що це результат навмисних актів саботажу", - заявили в НАТО.





Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатись від використання енергетики та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Витоки газу створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу . Ми підтримуємо розслідування для визначення причин того, що сталося.Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатись від використання енергетики та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами.

"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників НАТО буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю", - заявили в альянсі.

Низка європейських політиків, зокрема, віцепрем'єр Іспанії Тереса Рібера стверджує, що за вибухами стоїть сама росія.



На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, такими інцидентами росія може намагатися відвернути увагу від України.



Видання The Times з посиланням на джерело в Міноборони Великобританії повідомило, що диверсію було заздалегідь сплановано росією. CNN з посиланням на Європейську службу безпеки стверджує, що перед вибухами неподалік були помічені підводні човни вмс росії.



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив про саботаж із натяком на росію.