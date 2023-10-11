У НАТО пообіцяли "рішучу" відповідь, якщо буде доведено навмисну ​​атаку на газопровід Balticconnector

18:32 11 жовтня Київ, Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу" відповідь Альянсу, якщо буде доведено умисне пошкодження підводного газопроводу між Фінляндією та Естонією.
 
Про це політик повідомив журналістів у Брюсселі 11 жовтня.

Столтенберг розповів, що спілкувався з приводу інциденту в Балтійському морі з фінським президентом Саулі Нііністьо та естонською прем'єр-міністром Каєю Каллас і перебуває з ними "в тісному контакті".
"Зараз важливо встановити, що сталося і як це могло статися. Якщо буде доведено, що це була навмисна атака на критично важливу інфраструктуру НАТО, то це буде, звісно, серйозно. На це буде об'єднана і рішуча відповідь з боку Альянсу", – додав генсек.

Як зазначається у матеріалі, на причетність росії вказує, що російські судна помічали біля узбережжя. Крім того, виявили пошкодження телекомунікаційного кабелю у Балтійському морі.

Аварія на газопроводі Balticconnector сталася вночі 8 жовтня під час шторму. Тоді було зафіксовано зниження тиску. Подачу газу перекрили, пізніше виявили пошкодження та несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.