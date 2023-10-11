У НАТО пообіцяли "рішучу" відповідь, якщо буде доведено навмисну ​​атаку на газопровід Balticconnector

"Зараз важливо встановити, що сталося і як це могло статися. Якщо буде доведено, що це була навмисна атака на критично важливу інфраструктуру НАТО, то це буде, звісно, серйозно. На це буде об'єднана і рішуча відповідь з боку Альянсу", – додав генсек.