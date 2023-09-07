У НАТО відреагували на заяви Румунії про знайдені уламки, імовірно, "Шахеда"

У НАТО відреагували на заяви румунської влади про виявлені на території країни уламки, ймовірно, російського дрона. Альянс обіцяє "міцну солідарність" із Румунією.
Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Уайт, пише The Guardian.
Він додав, що союзники висловили солідарність із Румунією.
За словами представника Альянсу, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні.
У середу, 6 вересня, у Румунії повідомили, що виявили на своїй території уламки, ймовірно, дрону. Експерти з'ясовують їхнє походження і час, коли вони потрапили до Румунії.
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