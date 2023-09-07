У НАТО відреагували на заяви Румунії про знайдені уламки, імовірно, "Шахеда"

11:20 07 вересня Київ, Україна

У НАТО відреагували на заяви румунської влади про виявлені на території країни уламки, ймовірно, російського дрона. Альянс обіцяє "міцну солідарність" із Румунією.
 
Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Уайт, пише The Guardian.
"Румунія підтвердила, що уламки, можливо, безпілотника, виявили на румунській території поблизу кордону з Україною. Влада країни проводить розслідування інциденту і повідомила про це на засіданні ради НАТО", - сказав Уайт.
Він додав, що союзники висловили солідарність із Румунією.

За словами представника Альянсу, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні.
"Ми продовжуємо уважно моніторити ситуацію та підтримуємо зв'язок із нашим союзником Румунією", - сказав Уайт.
У середу, 6 вересня, у Румунії повідомили, що виявили на своїй території уламки, ймовірно, дрону. Експерти з'ясовують їхнє походження і час, коли вони потрапили до Румунії.