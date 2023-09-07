У НАТО відреагували на заяви Румунії про знайдені уламки, імовірно, "Шахеда"

11:20 07 вересня Київ, Україна

Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Уайт, пише The Guardian. У НАТО відреагували на заяви румунської влади про виявлені на території країни уламки, ймовірно, російського дрона . Альянс обіцяє "міцну солідарність" із Румунією.

"Румунія підтвердила, що уламки, можливо, безпілотника, виявили на румунській території поблизу кордону з Україною. Влада країни проводить розслідування інциденту і повідомила про це на засіданні ради НАТО", - сказав Уайт.

Він додав, що союзники висловили солідарність із Румунією.



За словами представника Альянсу, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні.

"Ми продовжуємо уважно моніторити ситуацію та підтримуємо зв'язок із нашим союзником Румунією", - сказав Уайт.

У середу, 6 вересня, у Румунії повідомили, що виявили на своїй території уламки, ймовірно, дрону. Експерти з'ясовують їхнє походження і час, коли вони потрапили до Румунії.