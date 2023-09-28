У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної республіки з 1 січня

Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Арцах) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Радник президента Нагірного Карабаху Давид Бабаян вирішив з'явитися до правоохоронних органів Азербайджану.
Про припинення існування Арцаха йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна, повідомляє arminfo.info з посиланням на заяву Інформаційного штабу Нагірного Карабаху.
Про припинення існування Арцаха йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна, повідомляє arminfo.info з посиланням на заяву Інформаційного штабу Нагірного Карабаху.
Йдеться про те, що "забезпечується вільний, добровільний та безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, включаючи військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їхніх транспортних засобах Кашатазьким (Лачинським) районом, а саме: Кашатазьким (Лачинським) районом, що знаходиться в зоні конфлікту", нагадується у документі.
Згідно з указом, усі державні установи та організації планують розпустити, а населення має самостійно ухвалити рішення щодо місця проживання.
Всього в указі 2 пункти:
Згідно з указом, усі державні установи та організації планують розпустити, а населення має самостійно ухвалити рішення щодо місця проживання.
Всього в указі 2 пункти:
- "Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування".
- "Населенню Нагірного Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим Указом ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) до Нагірному Карабаху".
Також з ранку 28 вересня стало відомо, що радник президента невизнаної республіки в Нагірному Карабаху Давид Бабаян вирішив прийти до правоохоронних органів Азербайджану.
Про це рішення Бабаян написав на своїй сторінці у Facebook.
Як написав Бабаян, він занесений до "чорного списку" Азербайджану і азербайджанська сторона вимагала його прибуття до Баку для відповідного розслідування. Тому він прийняв рішення вирушити 28 вересня зі Степанакерта до Шуші.
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