У Нагірному Карабаху повідомили про припинення існування невизнаної республіки з 1 січня

14:07 28 вересня Київ, Україна





Про припинення існування Арцаха йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна, повідомляє arminfo.info з посиланням на заяву Інформаційного штабу Нагірного Карабаху. Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Арцах) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Радник президента Нагірного Карабаху Давид Бабаян вирішив з'явитися до правоохоронних органів Азербайджану Про припинення існування Арцаха йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна, повідомляє arminfo.info з посиланням на заяву Інформаційного штабу Нагірного Карабаху.

"Рішення було прийнято виходячи із ситуації, яка утворилася після 19 вересня 2023 року, виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів людей та враховуючи домовленості, досягнуті за посередництвом командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджану", - наголошується в заяві.

Йдеться про те, що "забезпечується вільний, добровільний та безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, включаючи військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їхніх транспортних засобах Кашатазьким (Лачинським) районом, а саме: Кашатазьким (Лачинським) районом, що знаходиться в зоні конфлікту", нагадується у документі.



Згідно з указом, усі державні установи та організації планують розпустити, а населення має самостійно ухвалити рішення щодо місця проживання.



Всього в указі 2 пункти:

"Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування". "Населенню Нагірного Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим Указом ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) до Нагірному Карабаху".

"Цей указ набирає чинності відразу після публікації", - йдеться у повідомленні пресслужби голови невизнаної республіки.

Також з ранку 28 вересня стало відомо, що радник президента невизнаної республіки в Нагірному Карабаху Давид Бабаян вирішив прийти до правоохоронних органів Азербайджану.



Про це рішення Бабаян написав на своїй сторінці у Facebook.



Як написав Бабаян, він занесений до "чорного списку" Азербайджану і азербайджанська сторона вимагала його прибуття до Баку для відповідного розслідування. Тому він прийняв рішення вирушити 28 вересня зі Степанакерта до Шуші.