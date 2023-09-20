У Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню

12:40 20 вересня Київ, Україна

"Третя Карабаська" війна завершилася капітуляцією невизнаної НКР, яка існувала 32 роки. У Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом. Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомляють, що з території Карабаху мають вивести вірменських військових.
 
Про рішення щодо припинення вогню йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки, повідомляє Радіо Азатутюн (вірменське Радіо Свобода).

Влада невизнаної республіки "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії з припинення вогню", йдеться у повідомленні.
"Протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха (Нагірного Карабаху — ред.) героїчно оборонялися від противника, який переважав у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", - йдеться у заяві.
Бойові дії згідно з домовленостями з російською стороною мають бути припинені о 13:00 20 вересня. Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки. Фактично це означає капітуляцію НКР та визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Зазначається, що питання з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі в Євлах 21 вересня.

Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню
"Роззброєння вірменських формувань у Карабаху, виведення вірменських військових забезпечуються в координації з російськими миротворцями", - повідомляє Міноборони Азербайджану.
Хроніка дводенної війни
  • На тлі відмови Вірменії та росії втручатися в конфлікт, азербайджанська армія оголосила про швидкий прорив оборони на лінії зіткнення та знищення вогнищ опору армії НКР.
  • Основні бойові дії розгорнулися на сході невизнаної республіки, військові Азербайджану рухалися у бік міст Мартуні та Аскеран. У боях загинув мер Мартуні - другого за чисельністю міста після Степанакерта.
  • Вночі та вранці обстрілювали Степанакерт – судячи з відео, у місті пошкоджено безліч будинків та автомобілів.
  • Загинули 32 особи, понад 200 поранені – повідомивши в Офісі Омбудсмена Вірменії. Там також звинуватили Азербайджан в обстрілі автомобілів російських миротворців, які намагалися евакуювати жінок та дітей із НКР. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у намірі провести «етнічне чищення» в Карабаху.