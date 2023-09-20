12:40 20 вересня Київ, Україна

"Третя Карабаська" війна завершилася капітуляцією невизнаної НКР, яка існувала 32 роки. У Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом. Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомляють, що з території Карабаху мають вивести вірменських військових.

Про рішення щодо припинення вогню йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки, повідомляє Радіо Азатутюн (вірменське Радіо Свобода).



Влада невизнаної республіки "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії з припинення вогню", йдеться у повідомленні.

"Протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха (Нагірного Карабаху — ред.) героїчно оборонялися від противника, який переважав у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", - йдеться у заяві.

Бойові дії згідно з домовленостями з російською стороною мають бути припинені о 13:00 20 вересня. Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки. Фактично це означає капітуляцію НКР та визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом.



Зазначається, що питання з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі в Євлах 21 вересня.



Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню

"Роззброєння вірменських формувань у Карабаху, виведення вірменських військових забезпечуються в координації з російськими миротворцями", - повідомляє Міноборони Азербайджану.

Хроніка дводенної війни