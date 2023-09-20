"Третя Карабаська" війна завершилася капітуляцією невизнаної НКР, яка існувала 32 роки. У Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом. Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомляють, що з території Карабаху мають вивести вірменських військових.
Про рішення щодо припинення вогню йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки, повідомляє Радіо Азатутюн (вірменське Радіо Свобода).
Влада невизнаної республіки "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії з припинення вогню", йдеться у повідомленні.
Влада невизнаної республіки "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії з припинення вогню", йдеться у повідомленні.
Бойові дії згідно з домовленостями з російською стороною мають бути припинені о 13:00 20 вересня. Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки. Фактично це означає капітуляцію НКР та визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом.
Зазначається, що питання з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі в Євлах 21 вересня.
Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню
Зазначається, що питання з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі в Євлах 21 вересня.
Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про припинення вогню
Хроніка дводенної війни
- На тлі відмови Вірменії та росії втручатися в конфлікт, азербайджанська армія оголосила про швидкий прорив оборони на лінії зіткнення та знищення вогнищ опору армії НКР.
- Основні бойові дії розгорнулися на сході невизнаної республіки, військові Азербайджану рухалися у бік міст Мартуні та Аскеран. У боях загинув мер Мартуні - другого за чисельністю міста після Степанакерта.
- Вночі та вранці обстрілювали Степанакерт – судячи з відео, у місті пошкоджено безліч будинків та автомобілів.
- Загинули 32 особи, понад 200 поранені – повідомивши в Офісі Омбудсмена Вірменії. Там також звинуватили Азербайджан в обстрілі автомобілів російських миротворців, які намагалися евакуювати жінок та дітей із НКР. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у намірі провести «етнічне чищення» в Карабаху.
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