У Нагірному Карабаху можуть з'явитися російські "миротворці"

Кремль зацікавлений у військовому конфлікті в Нагірному Карабаху, тому що є головним постачальником озброєння обох сторін.
Водночас якщо Туреччина істотно посилить підтримку Азербайджану, і перед Вірменією буде стояти серйозна загроза, в конфлікті можуть з'явитися російські "миротворці".
Про це заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер.
«Фаза замороженого конфлікту в Нагірному Карабаху відповідала стратегічним інтересам Москви, адже у Вірменії знаходиться їхня військова база, а президент Азербайджану Алієв - далеко не демократ і не становив жодної загрози для Росії, вона довгий час «диригувала» конфлікт. Сьогодні ми маємо заморожений конфлікт, який розгорівся, конфлікт, в якому Росія завжди грала свою роль і продовжує робити це сьогодні. Кремль озброює обидві сторони протистояння, і Вірменію, і Азербайджан, і це один з їхніх інтересів в гарячій фазі конфлікту».
Сьогодні це все ж швидше гра Туреччини, яка підтримує Азербайджан, не як частина НАТО, а як окрему державу. Вірменія, безумовно, виглядає слабшою у військовому аспекті, і в конфлікті можуть з'явитися російські «миротворці», якщо Туреччина буде підтримувати Азербайджан занадто активно, і перед Вірменією стоятимуть серйозні загрози», - заявив депутат Європарламенту.
Про це заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер.
«Фаза замороженого конфлікту в Нагірному Карабаху відповідала стратегічним інтересам Москви, адже у Вірменії знаходиться їхня військова база, а президент Азербайджану Алієв - далеко не демократ і не становив жодної загрози для Росії, вона довгий час «диригувала» конфлікт. Сьогодні ми маємо заморожений конфлікт, який розгорівся, конфлікт, в якому Росія завжди грала свою роль і продовжує робити це сьогодні. Кремль озброює обидві сторони протистояння, і Вірменію, і Азербайджан, і це один з їхніх інтересів в гарячій фазі конфлікту».
Сьогодні це все ж швидше гра Туреччини, яка підтримує Азербайджан, не як частина НАТО, а як окрему державу. Вірменія, безумовно, виглядає слабшою у військовому аспекті, і в конфлікті можуть з'явитися російські «миротворці», якщо Туреччина буде підтримувати Азербайджан занадто активно, і перед Вірменією стоятимуть серйозні загрози», - заявив депутат Європарламенту.
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