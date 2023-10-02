У національному парку Канади бурий ведмідь убив двох людей

07:24 02 жовтня Київ, Україна

Внаслідок нападу ведмедя гризлі в Національному парку Банф у канадській провінції Альберта загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі парку.



Відомо, що парк отримав сигнал від GPS-пристрою з долини річки Ред-Дір про напад ведмедя. Група реагування, навчена діям при нападі диких тварин, була негайно мобілізована, проте погодні умови на той момент не дозволили використовувати гелікоптер, і групі довелося діставатися місця події землею протягом ночі.



Група прибула на місце о першій ночі і виявила двох загиблих. Ведмідь гризлі був поруч і демонстрував агресивну поведінку, внаслідок чого працівники парку Банф вирішили його приспати для громадської безпеки.



Поліція прибула о 5:00 ранку для транспортування загиблих. Наразі район нападу закритий для туристів.



Національний парк Банф - найстаріший парк Канади, заснований в 1885 як парк Скелястих гір. Він щорічно приваблює понад чотири мільйони туристів, є домом як для грізлі, так і для чорних ведмедів.