На початку жовтня Японія відкриє свої кордони

06:04 23 вересень Київ, Україна

З японського видавництва Asahi стало відомо, що Японія частково відкриває в'їзд іноземцям на початку жовтня.

Тим, хто приїздить до Японії, буде необхідно мати негативний тест на коронавірус, зроблений перед польотом, а після прибуття доведеться пройти двотижневий карантин.



Видання уточнює, що мова не йде про туристів. За відомостями Asahi, мова йде в основному про середньострокове та довгострокове перебування в медичних, освітніх та ділових цілях. Також під зняття обмежень потрапить сфера культурної діяльності.



В день в Японію з перерахованих причин зможуть в'їжджати близько однієї тисячі осіб з усіх країн світу.



Також з жовтня Японія планує зняти всі обмеження, що стосуються перетину кордонів іноземними студентами.



Зараз, у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції, кордони Японії закриті для 159 країн, включаючи США, держави ЄС і Південно-Східної Азії, Китай, Південну Корею, Україну, Росію, Білорусь.