На початку року Австрія планує старт масової вакцинації

12:46 24 листопада Київ, Україна

Попередньо вакцинація в Австрії стартує з початку 2021 року, більш конкретна дата буде цілком залежати від затвердження вакцини на ринку.



Про це повідомляє видання The Local.



За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, процес, швидше за все, почнеться на початку січня.



"У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика знаходиться в стадії підготовки. Затвердження (вакцини. - ред.) на ринку визначає фактичний старт", - сказав Аншобер.



Зазначається, що в середу Австрія представить всеосяжний план вакцинації, а канцлер Себастьян Курц заявив, що він "поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя".