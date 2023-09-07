У М'янмі продовжують переслідувати журналістів: 20 років за репортаж про циклони

09:29 07 вересня Київ, Україна

Фотожурналіста Сай Зау Тайке несправедливо засудили до 20 років, каже його працедавець. Хунта М'янми розправляється з пресою з того часу, як захопила повний контроль у 2021 році.



Про це пише видання Deutsche Welle.



Фотокореспондента з М'янми, який працює для незалежного видання Myanmar Now, військова влада країни засудила до 20 років ув'язнення, повідомив у середу його роботодавець.



Сай Зау Тайке перебуває під арештом із травня, коли він писав про наслідки циклону Мокко. Шторм забрав життя понад 140 людей у прибережних районах М'янми та Бангладешу, багато з яких належали до переслідуваної меншини рохінджу і жили в таборах для біженців.



За якими саме звинуваченнями засуджено журналіста, поки що невідомо. Після його арешту в травні його звинуватили за чотирма різними статтями, включаючи стихійні лиха і закон про телекомунікації.

"Його вирок є ще одним свідченням того, що свобода преси була повністю скасована під час правління військової хунти", – сказав головний редактор Myanmar Now Све Він у заяві.

Myanmar Now описує себе як незалежне інформаційне агентство, що працює підпільно, щоб уникнути репресій військової хунти.



Збройні сили М'янми захопили повний контроль під час державного перевороту проти уряду під керівництвом партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі у 2021 році та відтоді розправляються з цивільним суспільством.