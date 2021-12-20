У М'янмі понад 40 дітей вбиті військовими з початку перевороту

08:21 02 квітень Київ, Україна

За даними правозахисної організації «Врятуйте дітей», щонайменше 43 дитини були вбиті озброєними силами в М'янмі після лютневого військового перевороту.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією правозахисників, наймолодшій дитині, яка загинула, було 6 років. Всього з дня перевороту і за час протестів загинули 536 людей.

Сім'я загиблої шестирічної дівчинки розповіла, що її вбили поліціянти, коли вона бігла до батька під час рейду на їхній будинок в Мандалаї в кінці березня.
"Вони вибили двері, щоб їх відкрити. Після цього запитали батька, чи був хтось ще в будинку", - розповіла сестра дівчинки.
Коли він сказав, що ні, його звинуватили у брехні і почали обшукувати будинок. Тоді дитина і побігла до батька, а поліціянти "вдарили і застрелили її".
Також серед загиблих є 14-річний хлопчик, який, як вважають, був застрелений, перебуваючи в своєму будинку в Мандалаї, і 13-річна дівчинка, яку застрелили в Янгоні, коли вона грала на вулиці.
 
Як зазначають правозахисники, під час розгонів масових демонстрацій в різних містах М'янми, силовики нападали на випадкових людей на вулицях і навіть в їхніх будинках. Найбільше людей за час демонстрацій загинуло 27 березня, коли військові вбили понад 100 осіб.

Через останні дані про загибель дітей, Британія 1 квітня оголосила санкції проти військових М'янми, які прийшли до влади через переворот.
"Військові М'янми скотилися до нижнього рівня через безглузді вбивства безневинних людей, включаючи дітей. Останні дії Великобританії націлені на один з ключових потоків фінансування військових і покладають на них додаткові витрати за порушення прав людини", - заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.