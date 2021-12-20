У М'янмі понад 40 дітей вбиті військовими з початку перевороту

08:21 02 квітень Київ, Україна

За даними правозахисної організації «Врятуйте дітей», щонайменше 43 дитини були вбиті озброєними силами в М'янмі після лютневого військового перевороту.



Про це повідомляє ВВС.



За інформацією правозахисників, наймолодшій дитині, яка загинула, було 6 років. Всього з дня перевороту і за час протестів загинули 536 людей.



Сім'я загиблої шестирічної дівчинки розповіла, що її вбили поліціянти, коли вона бігла до батька під час рейду на їхній будинок в Мандалаї в кінці березня.

"Вони вибили двері, щоб їх відкрити. Після цього запитали батька, чи був хтось ще в будинку", - розповіла сестра дівчинки.

Коли він сказав, що ні, його звинуватили у брехні і почали обшукувати будинок. Тоді дитина і побігла до батька, а поліціянти "вдарили і застрелили її".

Також серед загиблих є 14-річний хлопчик, який, як вважають, був застрелений, перебуваючи в своєму будинку в Мандалаї, і 13-річна дівчинка, яку застрелили в Янгоні, коли вона грала на вулиці.

Як зазначають правозахисники, під час розгонів масових демонстрацій в різних містах М'янми, силовики нападали на випадкових людей на вулицях і навіть в їхніх будинках. Найбільше людей за час демонстрацій загинуло 27 березня, коли військові вбили понад 100 осіб.



Через останні дані про загибель дітей, Британія 1 квітня оголосила санкції проти військових М'янми, які прийшли до влади через переворот.