У МВС Казахстану розповіли про 8000 затриманих

Близько 8000 людей було затримано в Казахстані після кількох днів заворушень, внаслідок яких загинули десятки людей.
Про це сьогодні повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.
"Станом на 10 січня затримано 7939 осіб", - йдеться у повідомленні МВС.
Також зазначається, що до затримань залучено декілька підрозділів силових структур.
Зазначимо, сьогодні Казахстан відзначає День національної жалоби після найстрашніших заворушень у незалежній історії республіки.
У заяві Комітету національної безпеки йдеться, що зараз країна, включаючи урядові та військові об'єкти, перебуває під повним контролем спецслужб.
«Місця, де могли ховатися бойовики та учасники заворушень, перевіряються. Збираються та фіксуються докази злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні.
Про це сьогодні повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.
"Станом на 10 січня затримано 7939 осіб", - йдеться у повідомленні МВС.
Також зазначається, що до затримань залучено декілька підрозділів силових структур.
Зазначимо, сьогодні Казахстан відзначає День національної жалоби після найстрашніших заворушень у незалежній історії республіки.
У заяві Комітету національної безпеки йдеться, що зараз країна, включаючи урядові та військові об'єкти, перебуває під повним контролем спецслужб.
«Місця, де могли ховатися бойовики та учасники заворушень, перевіряються. Збираються та фіксуються докази злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні.
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